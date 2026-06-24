ЦБ хочет информировать на «Госуслугах» о функции возврата украденных денег

Банк России предлагает создать на портале «Госуслуги» специальный сервис с подробной инструкцией для граждан о возврате средств, похищенных мошенниками. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на ПМЮФ-2026. По его словам, многие пострадавшие не знают, что в ряде случаев могут потребовать возврат денег у банка. Поэтому регулятор считает необходимым подробно объяснить, как действовать, куда обращаться и при каких условиях кредитная организация обязана компенсировать ущерб.

Банк России предлагает создать на портале «Госуслуги» специальный сервис с подробной инструкцией для граждан о возврате средств, похищенных мошенниками. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на ПМЮФ-2026, пишет издание «Ведомости».

По его словам, многие пострадавшие не знают, что в ряде случаев могут потребовать возврат денег у банка. Поэтому регулятор считает необходимым подробно объяснить, как действовать, куда обращаться и при каких условиях кредитная организация обязана компенсировать ущерб.

Сейчас банки должны возвращать украденные средства, если их антифрод-системы не сработали. Однако для запуска процедуры клиенту необходимо подать заявление. Срок возврата может составлять до 30 дней. При этом банк может отказать, если докажет, что клиент сам нарушил правила использования платежных средств.

Отдельно в России действует механизм добровольного возврата средств через Национальную систему платежных карт (НСПК) — сервис «Добрая воля». Он позволяет банкам возвращать деньги, если удалось оперативно заблокировать перевод. С момента запуска через систему уже вернули более 200 млн рублей.

На «Госуслугах» уже размещена базовая информация о действиях при финансовом мошенничестве, однако, как отмечают в ЦБ, гражданам не хватает подробных пошаговых инструкций.