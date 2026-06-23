Жители Рязани пожаловались на плохую уборку после покоса травы

Жители Рязани раскритиковали качество уборки после покоса травы на улице Интернациональной в Московском районе. Пост появился в соцсетях. По словам авторов публикации, после покоса на территории 1, 2 и 3 кварталов рабочие собрали сухую траву, однако оставили после себя мусор. Рязанцы отметили, что в прошлом году после таких работ улицы убирали более тщательно.

Жители Рязани раскритиковали качество уборки после покоса травы на улице Интернациональной в Московском районе. Пост появился в соцсетях.

По словам авторов публикации, после покоса на территории 1, 2 и 3 кварталов рабочие собрали сухую траву, однако оставили после себя мусор. Рязанцы отметили, что в прошлом году после таких работ улицы убирали более тщательно.

Они также обратились к властям с просьбой обратить внимание на качество выполненных работ и привести территорию в порядок.