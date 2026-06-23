Житель Рязанской области повторно сел за руль пьяным и лишился автомобиля
Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду на автомобиле. Спустя несколько месяцев он вновь сел за руль в нетрезвом виде. Суд признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему 200 часов обязательных работ. Также мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован. Приговор в законную силу не вступил.
Житель рабочего поселка Сараи повторно сел за руль пьяным и лишился автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.
Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду на автомобиле. Спустя несколько месяцев он вновь сел за руль в нетрезвом виде.
Суд признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему 200 часов обязательных работ. Также мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Автомобиль конфискован.
Приговор в законную силу не вступил.