Ясинский озвучил сроки ремонта улицы Животноводческой в Рязани

Информация прозвучала на заседании регионального правительства в ответ на обращение рязанки из соцсетей. Ремонт улицы Животноводческой в Рязани планируют завершить до 15 октября. Мэр уточнил, что непосредственно к строительным работам подрядчик приступит в июле. На текущий момент специалисты уже проводят разбивку дорожной трассы и готовят разметку для будущих участков ремонта.