Во Владимире два человека погибли во время работ на канализационных сетях

Об этом сообщили в соцсетях. Инцидент произошел, когда работники спустились в канализационный колодец на Судогодском шоссе. Отмечается, что еще двоих работников госпитализировали. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Во Владимире два человека погибли во время работ на канализационных сетях. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел, когда работники спустились в канализационный колодец на Судогодском шоссе.

Отмечается, что еще двоих работников госпитализировали.

Прокуратура организовала проверку по данному факту.