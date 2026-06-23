В Спасском районе с должников по алиментам взыскали более полумиллиона рублей
Прокуратура Спасского района добилась взыскания с должников по алиментам 574 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В прокуратуре напомнили, что согласно статье 115 Семейного кодекса РФ за несвоевременную уплату алиментов на сумму задолженности начисляется неустойка. Эта мера направлена на защиту прав детей.
Прокуратура Спасского района добилась взыскания с должников по алиментам 574 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что согласно статье 115 Семейного кодекса РФ за несвоевременную уплату алиментов на сумму задолженности начисляется неустойка. Эта мера направлена на защиту прав детей.
Для взыскания средств прокуратура направила в суд четыре исковых заявления к родителям, которые уклонялись от выплаты алиментов.
Суд удовлетворил все заявленные требования в полном объеме.