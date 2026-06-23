В Скопине после вмешательства прокуратуры устранили протечки крыши в доме

В трех подъездах многоквартирного дома, расположенного в Скопине, нашли нарушения. Установлено, что в здании протекла крыша, на стенах подъездов появились следы намокания, отделочные материалы набухли и отслоились. Директору управляющей организации внесли представление. Оно удовлетворено. В итоге проведены ремонтные работы по восстановлению крыши и приведению общего имущества МКД в надлежащее состояние. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Скопине устранили протечки крыши в многоквартирном доме. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В трех подъездах многоквартирного дома, расположенного в Скопине, нашли нарушения. Установлено, что в здании протекла крыша, на стенах подъездов появились следы намокания, отделочные материалы набухли и отслоились.

Директору управляющей организации внесли представление. Оно удовлетворено.

В итоге проведены ремонтные работы по восстановлению крыши и приведению общего имущества МКД в надлежащее состояние. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.