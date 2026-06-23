В Рязанской области запретят продажу алкоголя

В Рязанской области 27 июня 2026 года вступит в силу запрет на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением выпускных вечеров. Решение принято на основании региональных законов и подзаконных актов, направленных на обеспечение безопасности и здоровья молодежи в важные для них дни. Запрет будет действовать не только в Рязанской области, но и более чем в 40 других российских регионах, включая столицу и крупные города. Министерство просвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера школьников именно 27 июня. Такое ограничение направлено на предотвращение негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя в период празднования и торжеств.

В Рязанской области 27 июня 2026 года вступит в силу запрет на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением выпускных вечеров.

Как отмечает РИА Новости, это решение принято на основании региональных законов и подзаконных актов, направленных на обеспечение безопасности и здоровья молодежи в важные для них дни.

Запрет будет действовать не только в Рязанской области, но и более чем в 40 других российских регионах, включая столицу и крупные города. Министерство просвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера школьников именно 27 июня.

Такое ограничение направлено на предотвращение негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя в период празднования и торжеств.