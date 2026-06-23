В Рязанской области работница магазина воровала деньги из кассы

Установлено, что в период с ноября 2025 по январь 2026 года женщина работала в магазине в Клепиковском округе и систематически похищала деньги из кассы. В результате причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 тысяч рублей. На злоумышленницу заводили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Суд назначил виновной 250 часов обязательных работ.