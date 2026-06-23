В Рязанской области рабочий умер во время чистки навоза на ферме

Трагедия произошла 20 июня в Касимовском округе Рязанской области. Во время работ по чистке навоза скребком работник упал в приемную яму наклонного транспортера. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время организована работа по расследованию несчастного случая для установления обстоятельств и причин произошедшего.

В Рязанской области рабочий умер во время чистки навоза на ферме. Об этом сообщает региональный Роструд.

Трагедия произошла 20 июня в Касимовском округе Рязанской области. Во время работ по чистке навоза скребком работник упал в приемную яму наклонного транспортера.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время организована работа по расследованию несчастного случая для установления обстоятельств и причин произошедшего.