В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария случилась около 15.00 23 июня на улице Пролетарской в рабочем поселке Пителино. По предварительным данным, местный житель двигался на мопеде. Рядом ехал КамАЗ. «Столкновение с грузовиком произошло из-за несоблюдения водителем мопеда безопасной дистанции», — указано в сообщении. Водитель мопеда погиб. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.