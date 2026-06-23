В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария случилась около 15.00 23 июня на улице Пролетарской в рабочем поселке Пителино. По предварительным данным, местный житель двигался на мопеде. Рядом ехал КамАЗ. «Столкновение с грузовиком произошло из-за несоблюдения водителем мопеда безопасной дистанции», — указано в сообщении. Водитель мопеда погиб. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Авария случилась около 15.00 23 июня на улице Пролетарской в рабочем поселке Пителино.
По предварительным данным, местный житель двигался на мопеде. Рядом ехал КамАЗ.
«Столкновение с грузовиком произошло из-за несоблюдения водителем мопеда безопасной дистанции», — указано в сообщении.
Водитель мопеда погиб.
Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.