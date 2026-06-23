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В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария случилась около 15.00 23 июня на улице Пролетарской в рабочем поселке Пителино. По предварительным данным, местный житель двигался на мопеде. Рядом ехал КамАЗ. «Столкновение с грузовиком произошло из-за несоблюдения водителем мопеда безопасной дистанции», — указано в сообщении. Водитель мопеда погиб. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария случилась около 15.00 23 июня на улице Пролетарской в рабочем поселке Пителино.

По предварительным данным, местный житель двигался на мопеде. Рядом ехал КамАЗ.

«Столкновение с грузовиком произошло из-за несоблюдения водителем мопеда безопасной дистанции», — указано в сообщении.

Водитель мопеда погиб.

Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.