В Рязанской области произошел крупный пожар
Инцидент произошел вечером 21 июня в селе Клекотки Скопинского округа. Горел жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники.
В Рязанской области произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел вечером 21 июня в селе Клекотки Скопинского округа. Горел жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники.