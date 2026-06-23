В Рязанской области мужчина хотел забить женщину молотком

Инцидент произошел в Сасове. По предварительной информации, 40-летний местный житель пришел в гости к 42-летней знакомой. Во время распития алкоголя между парой произошел конфликт. Гость разгневался, схватил молоток и пригрозил убить женщину, если она не замолчит. Испугавшись, она выбежала на улицу и обратилась за помощью в полицию. Мужчина в это время скрылся. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.