В Рязани завершились поиски 70-летнего пенсионера

В ПСО «ЛизаАлерт» уточнили, что мужчина жив. Напомним, 22 июня Николай Маскин вышел из дома и не вернулся. Его приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Подробности не разглашаются.