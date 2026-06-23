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В Рязани 19 улиц остались без света
23 июня из-за технологического нарушения отключился свет на следующих улицах: Новоселов; Тимуровцев; Белинского; Боголюбова; Кальновский тупик; Касимовское шоссе; Зубковой; Советской Армии; Ленина; Горького; Радищева; Свободы; Есенина; Маяковского; Фрунзе; Введенская; Николодворянская; Полонского; Садовая. Бригада работает над восстановлением подачи света. Когда электричество включат, не сообщается.

В Рязани 19 улиц остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.

23 июня из-за технологического нарушения отключился свет на следующих улицах:

  • Новоселов;
  • Тимуровцев;
  • Белинского;
  • Боголюбова;
  • Кальновский тупик;
  • Касимовское шоссе;
  • Зубковой;
  • Советской Армии;
  • Ленина;
  • Горького;
  • Радищева;
  • Свободы;
  • Есенина;
  • Маяковского;
  • Фрунзе;
  • Введенская;
  • Николодворянская;
  • Полонского;
  • Садовая.

Бригада работает над восстановлением подачи света. Когда электричество включат, не сообщается.