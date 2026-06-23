В Рязани 19 улиц остались без света
23 июня из-за технологического нарушения отключился свет на следующих улицах: Новоселов; Тимуровцев; Белинского; Боголюбова; Кальновский тупик; Касимовское шоссе; Зубковой; Советской Армии; Ленина; Горького; Радищева; Свободы; Есенина; Маяковского; Фрунзе; Введенская; Николодворянская; Полонского; Садовая. Бригада работает над восстановлением подачи света. Когда электричество включат, не сообщается.
В Рязани 19 улиц остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.
23 июня из-за технологического нарушения отключился свет на следующих улицах:
- Новоселов;
- Тимуровцев;
- Белинского;
- Боголюбова;
- Кальновский тупик;
- Касимовское шоссе;
- Зубковой;
- Советской Армии;
- Ленина;
- Горького;
- Радищева;
- Свободы;
- Есенина;
- Маяковского;
- Фрунзе;
- Введенская;
- Николодворянская;
- Полонского;
- Садовая.
Бригада работает над восстановлением подачи света. Когда электричество включат, не сообщается.