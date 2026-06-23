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В суде Рязани у Петиной должны были провести допрос Грекова, но он не состоялся
В рязанском суде на заседании по делу экс-сенатора Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток, не состоялся допрос осужденного бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Как сообщила 23 июня журналист РЗН, его защитник находится в командировке, и допрос перенесли на другое число. На заседании суд продолжил исследовать письменные доказательства. Прокурор огласил протоколы осмотра мест происшествий, включая дом Петиной, где, по свидетельствам, ей передавали деньги, а также офисы, где Канунников передавал деньги сообщникам. Также упомянута парковка около ГБУ РО ОКБ как место передачи взятки. Следователи рассказали о деталях передачи денег различным лицам, включая директоров медорганизаций, которые выигрывали тендеры на поставку медоборудования.

В рязанском суде на заседании по уголовному делу экс-сенатора Ирины Петиной, которую судят за получение взяток, должны были допросить уже осужденного бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, но допрос не состоялся. 23 июня информацию передала журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

В начале судья сообщила участникам заседания, что допрос Игоря Грекова не состоялся, потому что его защитник находится в командировке. Допрос Грекова перенесли на другое число.

23 июня суд продолжил исследовать письменные доказательства по уголовному делу. В частности, прокурор огласил протоколы осмотра мест происшествия: это бывший дом Петиной, где по показаниям свидетелей ей передавали деньги, кабинеты рязанских офисов, где Канунников [один из взяткодателей] передавал деньги сообщникам бывшего сенатора, московский офис и другие помещения. Как место передачи взятки, в уголовном деле фигурирует парковка около ГБУ РО ОКБ. По помещениям следователей провели и рассказали подробности передачи денег некому Александру иные лица, директора и начальники медорганизаций, которые за переданные взятки выигрывали тендеры на поставку медоборудования: Канунников, Авдеев и его подчиненные, подчиненные Негова и другие.

Напомним, бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину задержали летом 2023 года. Петину обвинили в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, общая сумма незаконно полученных денег превысила 100 миллионов рублей.

Отметим, Игорь Греков осужден на 17 лет строгого режима за получение взяток. Дело рассматривалось в особом порядке из-за досубеного соглашения, которое заключил Греков. Мужчина отбывает наказание в Рязанской области.

С другими подробностями уголовных дел бывших чиновников можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.