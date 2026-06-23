В суде Рязани у Петиной должны были провести допрос Грекова, но он не состоялся

В рязанском суде на заседании по уголовному делу экс-сенатора Ирины Петиной, которую судят за получение взяток, должны были допросить уже осужденного бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, но допрос не состоялся. 23 июня информацию передала журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.
В начале судья сообщила участникам заседания, что допрос Игоря Грекова не состоялся, потому что его защитник находится в командировке. Допрос Грекова перенесли на другое число.
23 июня суд продолжил исследовать письменные доказательства по уголовному делу. В частности, прокурор огласил протоколы осмотра мест происшествия: это бывший дом Петиной, где по показаниям свидетелей ей передавали деньги, кабинеты рязанских офисов, где Канунников [один из взяткодателей] передавал деньги сообщникам бывшего сенатора, московский офис и другие помещения. Как место передачи взятки, в уголовном деле фигурирует парковка около ГБУ РО ОКБ. По помещениям следователей провели и рассказали подробности передачи денег некому Александру иные лица, директора и начальники медорганизаций, которые за переданные взятки выигрывали тендеры на поставку медоборудования: Канунников, Авдеев и его подчиненные, подчиненные Негова и другие.
Напомним, бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину задержали летом 2023 года. Петину обвинили в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, общая сумма незаконно полученных денег превысила 100 миллионов рублей.
Отметим, Игорь Греков осужден на 17 лет строгого режима за получение взяток. Дело рассматривалось в особом порядке из-за досубеного соглашения, которое заключил Греков. Мужчина отбывает наказание в Рязанской области.
С другими подробностями уголовных дел бывших чиновников можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.