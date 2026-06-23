В суде Рязани у Петиной должны были провести допрос Грекова, но он не состоялся

В рязанском суде на заседании по делу экс-сенатора Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток, не состоялся допрос осужденного бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Как сообщила 23 июня журналист РЗН, его защитник находится в командировке, и допрос перенесли на другое число. На заседании суд продолжил исследовать письменные доказательства. Прокурор огласил протоколы осмотра мест происшествий, включая дом Петиной, где, по свидетельствам, ей передавали деньги, а также офисы, где Канунников передавал деньги сообщникам. Также упомянута парковка около ГБУ РО ОКБ как место передачи взятки. Следователи рассказали о деталях передачи денег различным лицам, включая директоров медорганизаций, которые выигрывали тендеры на поставку медоборудования.