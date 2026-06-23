В Рязани усилили контроль за несовершеннолетними

Рейды проводят специалисты комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудники правоохранительных органов и представители народной дружины. Патрулирование охватывает парки, общественные пространства и дворы. С подростками проводят беседы и вручают буклеты. При выявлении правонарушений составляют административные протоколы, которые рассматривают на заседаниях комиссий. Отмечается, что усиленные меры будут действовать все летние месяцы.