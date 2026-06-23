В Рязани разыскивают подозреваемого в крупном мошенничестве

Ориентировку на 62-летнего Дмитрия Аршанского заметили на вокзале «Рязань-2». Мужчину разыскивают за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. По данным СК, Аршанского подозревают в хищении 459 млн рублей, выделенных на реконструкцию канала имени Москвы. Дмитрий Аршанский — руководитель НПП «Фортэкс» (Санкт-Петербург). Обвинение ему предъявили осенью 2014 года, но незадолго до вынесения приговора он пропал. Остальные фигуранты получили 3,5 и 5 лет лишения свободы.