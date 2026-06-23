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В Рязани разыскивают подозреваемого в крупном мошенничестве
Ориентировку на 62-летнего Дмитрия Аршанского заметили на вокзале «Рязань-2». Мужчину разыскивают за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. По данным СК, Аршанского подозревают в хищении 459 млн рублей, выделенных на реконструкцию канала имени Москвы. Дмитрий Аршанский — руководитель НПП «Фортэкс» (Санкт-Петербург). Обвинение ему предъявили осенью 2014 года, но незадолго до вынесения приговора он пропал. Остальные фигуранты получили 3,5 и 5 лет лишения свободы.

В Рязани разыскивают подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ориентировку на 62-летнего Дмитрия Аршанского заметили на вокзале «Рязань-2».

Мужчину разыскивают за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

По данным СК, Аршанского подозревают в хищении 459 млн рублей, выделенных на реконструкцию канала имени Москвы. Дмитрий Аршанский — руководитель НПП «Фортэкс» (Санкт-Петербург). Обвинение ему предъявили осенью 2014 года, но незадолго до вынесения приговора он пропал. Остальные фигуранты получили 3,5 и 5 лет лишения свободы.