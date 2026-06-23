В Рязани пройдет этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

С 23 по 26 июня Рязанская область примет этап XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Предусмотрено размещение, питание и транспортное сопровождение гостей. Министерство цифрового развития обеспечит площадки необходимой вычислительной техникой и стабильной связью. Для участников подготовят насыщенную культурную программу. Министерство культуры совместно с минспорта организует торжественные открытия и закрытия, экскурсионные маршруты и досуг в свободное от соревнований время.