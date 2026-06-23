В Рязани перерасчитают более 336 тысяч за содержание общедомового имущества

Жителям домов на улицах Шереметьевской и Вокзальной в Рязани перерасчитают более 336 тысяч рублей необоснованно начисленной платы за содержание общедомового имущества. Об этом сообщили в группе «ЖКХИНФО 62» Отмечается, что это решение стало возможным после вмешательства Госжилинспекции Рязанской области. В ведомстве отметили, что уменьшение платы отразится уже в платежах за июль.

Жителям домов на улицах Шереметьевской и Вокзальной в Рязани перерасчитают более 336 тысяч рублей необоснованно начисленной платы за содержание общедомового имущества. Об этом сообщили в группе «ЖКХИНФО 62»

Отмечается, что это решение стало возможным после вмешательства Госжилинспекции Рязанской области. В ведомстве отметили, что уменьшение платы отразится уже в платежах за июль.