В Рязани неизвестные запустили салют во дворе жилых многоэтажек

Инцидент произошел вечером 22 июня в Кальном. «В 21:40 какие-то особо одарённые люди решили взрывать салюты и петарды прямо в жилом квартале. И это на фоне нынешних событий! Пол района на уши поставили», — отметили в посте.