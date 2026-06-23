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В России зарегистрировали случай мелиоидоза у туристки
В России зарегистрирован случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Отмечается, что мелиоидоз — это опасное инфекционное заболевание, которое может передаваться через контакт с загрязненной почвой или воздухом. Заболевание часто проявляется высокой температурой, болями в мышцах и кашлем с гнойной мокротой. Туристка, побывавшая на экскурсиях, в том числе на ферме слонов, была госпитализирована, и ее состояние оценивается как тяжелое. Особенно уязвимыми к этому заболеванию являются люди старше 45 лет и те, кто страдает от хронических болезней. Роспотребнадзор напомнил, что мелиоидоз распространен в странах, популярных среди туристов, таких как Вьетнам, Индонезия и Австралия.

В России зарегистрирован случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что мелиоидоз — это опасное инфекционное заболевание, которое может передаваться через контакт с загрязненной почвой или воздухом. Заболевание часто проявляется высокой температурой, болями в мышцах и кашлем с гнойной мокротой.

Туристка, побывавшая на экскурсиях, в том числе на ферме слонов, была госпитализирована, и ее состояние оценивается как тяжелое. Особенно уязвимыми к этому заболеванию являются люди старше 45 лет и те, кто страдает от хронических болезней.

Роспотребнадзор напомнил, что мелиоидоз распространен в странах, популярных среди туристов, таких как Вьетнам, Индонезия и Австралия. В России ранее уже фиксировались случаи этого заболевания, в том числе в 2017 и 2024 годах.