В России с 2027 года начнет действовать новый ГОСТ для сумок и чемоданов

Согласно ГОСТу, не допускаются осыпание красителя, следы клея, трещины материала, коррозия металлической фурнитуры и неисправные замки. Открытые края изделий не должны осыпаться, внутренние швы обязаны быть обработаны, а металлические пластины в портфелях должны оставаться скрытыми. Женские повседневные, молодежные и нарядные сумки должны иметь один или два внутренних кармана. Для чемоданов предусмотрено наличие как минимум одного внутреннего кармана.

В России с 2027 года начнет действовать новый ГОСТ для сумок и чемоданов. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно ГОСТу, не допускаются осыпание красителя, следы клея, трещины материала, коррозия металлической фурнитуры и неисправные замки. Открытые края изделий не должны осыпаться, внутренние швы обязаны быть обработаны, а металлические пластины в портфелях должны оставаться скрытыми.

Женские повседневные, молодежные и нарядные сумки должны иметь один или два внутренних кармана. Для чемоданов предусмотрено наличие как минимум одного внутреннего кармана.