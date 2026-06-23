В России предложили ужесточить наказание за фиктивные браки с участниками СВО

В России предложили ввести уголовную ответственность за фиктивные браки с участниками специальной военной операции для получения выплат и льгот. Член Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что такие браки стали системными. Хотя сейчас это рассматривается как мошенничество, правоприменение затруднено. Он предложил градуированную ответственность: для посредников — ограничение свободы или исправительные работы, для организаторов — до 10-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для возбуждения дела нужно доказать три обстоятельства: отсутствие намерения создать семью, цель получения пособий и заранее спланированные действия.

В России необходимо ввести уголовную ответственность за организацию фиктивных браков с участниками специальной военной операции, которые заключаются с целью получения выплат и льгот. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков, передает «Абзац».

Новиков подчеркнул, что практика заключения фиктивных браков с участниками СВО стала системной, и хотя действующее законодательство рассматривает такие действия как мошенничество, это происходит только после фактического хищения имущества или получения выплат.

Парламентарий предложил ввести градуированную уголовную ответственность: для посредников — ограничение свободы или исправительные работы, а для организаторов группы — лишение свободы на срок до 10-15 лет с конфискацией имущества и лишением права на получение государственных выплат в будущем.

Для возбуждения уголовного дела достаточно доказать три обстоятельства: брак заключен без намерения создать семью, целью является получение пособий или компенсаций, а действия были заранее спланированы.