В России предложили ужесточить наказание за фиктивные браки с участниками СВО

В России необходимо ввести уголовную ответственность за организацию фиктивных браков с участниками специальной военной операции, которые заключаются с целью получения выплат и льгот. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков, передает «Абзац».
Новиков подчеркнул, что практика заключения фиктивных браков с участниками СВО стала системной, и хотя действующее законодательство рассматривает такие действия как мошенничество, это происходит только после фактического хищения имущества или получения выплат.
Парламентарий предложил ввести градуированную уголовную ответственность: для посредников — ограничение свободы или исправительные работы, а для организаторов группы — лишение свободы на срок до 10-15 лет с конфискацией имущества и лишением права на получение государственных выплат в будущем.
Для возбуждения уголовного дела достаточно доказать три обстоятельства: брак заключен без намерения создать семью, целью является получение пособий или компенсаций, а действия были заранее спланированы.