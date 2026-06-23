В России могут на 30% вырасти цены на муку, рис и масло из-за нашествия саранчи

Экономист Илья Покаместов рассказал, что из-за этого цены на муку, рис и подсолнечное масло могут вырасти на 30%. Отмечается, что саранча уже охватила огромные площади — 343 тысячи гектаров. Это угрожает сельскому хозяйству, так как в этих регионах выращивают рис, от которого мы частично зависим от импорта. Если возникнет дефицит, придется закупать больше риса за границей, что также увеличит цены на внутреннем рынке. Покаместов отметил, что нашествие саранчи может ухудшить плодородие почвы и оказать длительное влияние на сельское хозяйство. Однако дефицита продуктов не ожидается, так как есть возможность диверсификации поставок.

В Ростовской области и Калмыкии произошло массовое нашествие саранчи, которое может сильно повлиять на урожай. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на экономиста Илью Покаместова.

Он рассказал, что из-за этого цены на муку, рис и подсолнечное масло могут вырасти на 30%.

Отмечается, что саранча уже охватила огромные площади — 343 тысячи гектаров. Это угрожает сельскому хозяйству, так как в этих регионах выращивают рис, от которого мы частично зависим от импорта. Если возникнет дефицит, придется закупать больше риса за границей, что также увеличит цены на внутреннем рынке.

Покаместов отметил, что нашествие саранчи может ухудшить плодородие почвы и оказать длительное влияние на сельское хозяйство. Однако дефицита продуктов не ожидается, так как есть возможность диверсификации поставок.