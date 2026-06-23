В Подмосковье зацепер разбился насмерть, сорвавшись с поезда

Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что двух юношей пыталась остановить случайная свидетельница, однако они ее слушать не стали. Отмечается, что в ответ на ее слова последовала нецензурная лексика. Через несколько станций Дмитрий не удержался и сорвался, погибнув на месте. Его приятель, оставшийся цел, пообещал, что бросит опасное занятие.

В Подмосковье зацепер разбился насмерть, упав с поезда. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что двух юношей пыталась остановить случайная свидетельница, однако они ее слушать не стали. Отмечается, что в ответ на ее слова последовала нецензурная лексика.

Через несколько станций Дмитрий не удержался и сорвался, погибнув на месте.

Его приятель, оставшийся цел, пообещал, что бросит опасное занятие.