В Подмосковье зацепер разбился насмерть, сорвавшись с поезда
Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что двух юношей пыталась остановить случайная свидетельница, однако они ее слушать не стали. Отмечается, что в ответ на ее слова последовала нецензурная лексика. Через несколько станций Дмитрий не удержался и сорвался, погибнув на месте. Его приятель, оставшийся цел, пообещал, что бросит опасное занятие.
В Подмосковье зацепер разбился насмерть, упав с поезда. Об этом сообщили в соцсетях.
Известно, что двух юношей пыталась остановить случайная свидетельница, однако они ее слушать не стали. Отмечается, что в ответ на ее слова последовала нецензурная лексика.
Через несколько станций Дмитрий не удержался и сорвался, погибнув на месте.
Его приятель, оставшийся цел, пообещал, что бросит опасное занятие.