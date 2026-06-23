В Кемеровской области пьяный водитель насмерть сбил женщину

Киселевский городской суд заключил под стражу местного жителя, которого обвиняют в смертельном наезде на пешехода и оставлении места ДТП. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
По версии следствия, вечером 17 июня мужчина за рулем автомобиля LADA 210740 сбил женщину на пешеходном переходе в районе Красный Камень возле остановки «Березовая роща». От полученных травм пострадавшая скончалась. После наезда водитель сразу же покинул место происшествия.
Позже обвиняемый оставил автомобиль в частном секторе, снял с него государственные номера и выбросил их. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.