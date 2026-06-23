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В Кемеровской области пьяный водитель насмерть сбил женщину
Киселевский городской суд заключил под стражу местного жителя, которого обвиняют в смертельном наезде на пешехода и оставлении места ДТП. По версии следствия, вечером 17 июня мужчина за рулем автомобиля LADA 210740 сбил женщину на пешеходном переходе в районе Красный Камень возле остановки «Березовая роща». От полученных травм пострадавшая скончалась. После наезда водитель сразу же покинул место происшествия. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции.

Киселевский городской суд заключил под стражу местного жителя, которого обвиняют в смертельном наезде на пешехода и оставлении места ДТП. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

По версии следствия, вечером 17 июня мужчина за рулем автомобиля LADA 210740 сбил женщину на пешеходном переходе в районе Красный Камень возле остановки «Березовая роща». От полученных травм пострадавшая скончалась. После наезда водитель сразу же покинул место происшествия.

Позже обвиняемый оставил автомобиль в частном секторе, снял с него государственные номера и выбросил их. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.