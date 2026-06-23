В Госдуме призвали готовить детей к противостоянию НАТО с 5-го класса

России следует уже сейчас начать готовиться к противостоянию с НАТО и ЕС в 2030 году. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, подчеркнув необходимость введения начальной военной подготовки (НВП) в школах. По его словам, важно наращивать военно-промышленный комплекс и обучать молодежь с раннего возраста. Водолацкий отметил, что обучение должно начинаться с пятого класса, чтобы дети знали, как защищать свою страну. Он подчеркнул, что Россия готова ответить на любые угрозы, которые могут возникнуть в будущем. По его мнению, 2030 год станет ключевым моментом, однако уже сейчас необходимо принимать меры для обеспечения национальной безопасности.

России следует уже сейчас начать готовиться к противостоянию с НАТО и ЕС в 2030 году. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, подчеркнув необходимость введения начальной военной подготовки (НВП) в школах.

По его словам, важно наращивать военно-промышленный комплекс и обучать молодежь с раннего возраста. Водолацкий отметил, что обучение должно начинаться с пятого класса, чтобы дети знали, как защищать свою страну.

Он подчеркнул, что Россия готова ответить на любые угрозы, которые могут возникнуть в будущем. По его мнению, 2030 год станет ключевым моментом, однако уже сейчас необходимо принимать меры для обеспечения национальной безопасности.