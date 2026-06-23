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В Госдуме объяснили, как россиянам уменьшить платежи за ЖКУ летом
Россияне смогут получить перерасчет за коммунальные услуги, если летом отсутствовали дома. Однако для этого им нужно получить акт о том, что установить счетчик невозможно. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает «Газета. ру». Он отметил, что многие люди уезжают в отпуск, а счета за воду и газ продолжают приходить. Если у вас есть счетчики, вы можете передать нулевые показания и не платить. Если счетчиков нет, то перерасчет возможен только при наличии специального акта. Этот документ выдает управляющая компания после обследования жилья, если установка счетчика действительно невозможна по объективным причинам.

Россияне смогут получить перерасчет за коммунальные услуги, если летом отсутствовали дома. Однако для этого им нужно получить акт о том, что установить счетчик невозможно. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает «Газета. ру».

Он отметил, что многие люди уезжают в отпуск, а счета за воду и газ продолжают приходить. Если у вас есть счетчики, вы можете передать нулевые показания и не платить. Если счетчиков нет, то перерасчет возможен только при наличии специального акта. Этот документ выдает управляющая компания после обследования жилья, если установка счетчика действительно невозможна по объективным причинам.

Свищев добавил, что акт не выдадут, если отказ связан с обычными бытовыми причинами, такими как свежий ремонт или желание не портить отделку. Если у вас нет счетчика и акта, получить перерасчет не получится. Если управляющая компания задерживает перерасчет, жильцы могут подать жалобу в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Депутат подчеркнул, что лучший способ избежать проблем — установить счетчики. Это позволит платить только за те ресурсы, которые реально используются.