Три модели возрождённого бренда Volga стартовали в продаже в России

В России начались официальные продажи трёх новых моделей бренда Volga — седана C50, кроссоверов K40 и K50. Как сообщает источник, автомобили представлены как среднеразмерный седан Volga C50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50.

В России начались официальные продажи трёх новых моделей бренда Volga — седана C50, кроссоверов K40 и K50. Как сообщает источник, автомобили представлены как среднеразмерный седан Volga C50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50. По сути, это локализованные версии моделей Geely Preface, Atlas и Monjaro, хотя в компании не подчёркивают их прямую связь с продукцией Geely. Производство осуществляется на предприятии в Нижнем Новгороде.

Выпуск автомобилей налажен со второго квартала 2026 года на мощностях, где ранее выпускались Skoda и Volkswagen. Проектная мощность завода — до 110 тысяч машин в год. К концу года планируется выпустить 30 тысяч автомобилей, из них уже произведено 1,5 тысячи.

Цены на новинки объявлены: кроссовер Volga K40 — от 2,75 млн рублей. Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбодвигателем (147 л. с.) и 7-ступенчатым преселективным роботом с передним приводом. Топовая версия получила 2-литровый турбомотор (200 л. с.), 8-ступенчатый автомат и полный привод. Седан Volga C50 оценён в 2,9 млн рублей. Длина модели — 4 825 мм, колесная база — 2 800 мм. Установлен 2-литровый турбодвигатель (150 или 200 л. с.) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Флагманский кроссовер Volga K50 доступен от 4 199 000 рублей. Он оснащён 2-литровым турбодвигателем мощностью 238 л. с., панорамной крышей, светодиодной оптикой и адаптивной подвеской — опцией, редкой для массового сегмента.

Внешне все три модели выделяются солидным дизайном. Основные отличия от прототипов — оригинальная решётка радиатора с вертикальными поперечинами и логотипы Volga в винтажном стиле, размещённые на кузове, руле и колёсных ступицах. Медиацентр адаптирован под российского потребителя, включая интерфейс с изображениями автомобилей под брендом Volga.

Количество дилерских центров по России составляет около 30, к концу года планируется довести их число до 130. В Рязани познакомиться с брендом и пройти тест-драйв можно в двух точках: