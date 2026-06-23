Стало известно о пожаре в многоквартирном доме Рязани

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило 21 июня в 20:52. Отмечается, что горел жилой дом. Огонь тушили 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 0,5 м².

Стало известно о пожаре в многоквартирном доме Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило 21 июня в 20:52. Отмечается, что горел жилой дом.

Огонь тушили 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 0,5 м².