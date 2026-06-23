Рязанскую компанию обязали восстановить почвенный покров после самовольных работ

Россельхознадзор подало иск к «Малахиту» с требованием взыскать 48 миллиона 230 тысяч 400 рублей и провести восстановительные работы. Проверка показала, что компания нарушила природоохранное законодательство, самовольно сняв и переместив плодородный слой почвы. Отмечается, что это привело к ухудшению качества земли. Компания признала свою вину и согласилась восстановить окружающую среду за свои средства. Суд решил, что деньги взыскивать не нужно, так как «Малахит» уже выполняет необходимые работы по рекультивации.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил требования Россельхознадзора к компании ООО «Малахит». Как уточнили на сайте суда, компанию обязали восстановить нарушенное состояние окружающей среды на земельном участке.

Управление Россельхознадзора подало иск к «Малахиту» с требованием взыскать 48 миллиона 230 тысяч 400 рублей и провести восстановительные работы. Проверка показала, что компания нарушила природоохранное законодательство, самовольно сняв и переместив плодородный слой почвы. Отмечается, что это привело к ухудшению качества земли.

Компания признала свою вину и согласилась восстановить окружающую среду за свои средства. Суд решил, что деньги взыскивать не нужно, так как «Малахит» уже выполняет необходимые работы по рекультивации.