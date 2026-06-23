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Рязанский священник назвал театры «величайшим злом мира»
Священнослужитель повторил слова святителя Феофана о том, что театры придумали для тех, кто забыл Бога. «Театр — это величайшее зло мира. И даже художественную литературу святитель Феофан тоже ругает. Он говорит, что театры появились у нас под влиянием Запада. Литература, которой мы сейчас гордимся, формировалась под влиянием театров, чтобы заполнить пустоту в сердце человека, забывшего Бога», — заявил он.

Рязанский священник назвал театры «величайшим злом мира». Такое заявление Епископ Скопинский и Шацкий Питирим сделал в своей недавней проповеди.

Священнослужитель повторил слова святителя Феофана о том, что театры придумали для тех, кто забыл Бога.

«Театр — это величайшее зло мира. И даже художественную литературу святитель Феофан тоже ругает. Он говорит, что театры появились у нас под влиянием Запада. Литература, которой мы сейчас гордимся, формировалась под влиянием театров, чтобы заполнить пустоту в сердце человека, забывшего Бога», — заявил он.