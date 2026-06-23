Рязанский суд вынес приговор мужчине за хранение конопли

Установлено, что в сентябре 2025 года житель Милославского района обнаружил на территории бывшей сельскохозяйственной фермы кусты конопли. Он собрал части растения и хранил их. Преступную деятельность пресекли полицейские. На мужчину заводили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение частей растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере, без цели сбыта). Скопинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Рязанский суд вынес приговор мужчине за хранение конопли. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2025 года житель Милославского района обнаружил на территории бывшей сельскохозяйственной фермы кусты конопли. Он собрал части растения и хранил их. Преступную деятельность пресекли полицейские.

На мужчину заводили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение частей растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере, без цели сбыта).

Скопинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.