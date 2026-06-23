«Рязанская пчела» выставила на продажу все свои акции

В сообщении говорится, что объявлен аукцион по продаже акций акционерного «Рязанской пчелы» в количестве 9 миллионов 195 тысяч 988 штук. Это — 100% уставного капитала акционерного общества. Начальная цена продажи — 18,2 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе осуществят по 19 июля 2026 года.

«Рязанская пчела» выставила на продажу все свои акции. Соответствующую информацию опубликовали министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В сообщении говорится, что объявлен аукцион по продаже акций акционерного «Рязанской пчелы» в количестве 9 миллионов 195 тысяч 988 штук. Это — 100% уставного капитала акционерного общества. Начальная цена продажи — 18,2 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в аукционе осуществят по 19 июля 2026 года.