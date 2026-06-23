Рязанка помогла аферистам украсть 86 тысяч, теперь на нее завели дело

В Клепиковском районе полиция завела уголовное дело на 18-летнюю девушку из поселка Тума. В пресс-службе УМВД уточнили, что она помогала телефонным мошенникам переводить деньги. Сотрудники полиции выяснили, что девушка нашла в мессенджере объявление о легком заработке и решила попробовать. Она получала деньги на свою банковскую карту и отправляла их на счета других людей, оставляя себе часть суммы. В итоге она провела финансовые операции на 86 тысяч рублей. Теперь против нее возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей.

В Клепиковском районе полиция завела уголовное дело на 18-летнюю девушку из поселка Тума. В пресс-службе УМВД уточнили, что она помогала телефонным мошенникам переводить деньги.

Сотрудники полиции выяснили, что девушка нашла в мессенджере объявление о легком заработке и решила попробовать. Она получала деньги на свою банковскую карту и отправляла их на счета других людей, оставляя себе часть суммы. В итоге она провела финансовые операции на 86 тысяч рублей.

Теперь против нее возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей.