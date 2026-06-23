Рязанцы пожаловались на отсутствие ремонта лавочек у дома на улице Бирюзова

Как отмечают жители, на улице Бирюзовой, 1к2, зимой тракторист снес скамейку. Жильцы дома обратились в РСУ-2 с просьбой отремонтировать ее, однако в ответ им сказали, что установка новой скамьи не планируется. Они подчеркнули, что, со слов сотрудницы, материал для ремонта был заказан, но сроки его поступления остаются неизвестными. Жильцы дома обеспокоены тем, что местные пенсионеры, которые часто нуждаются в местах для отдыха, остаются без возможности присесть после прогулок или походов в магазин. Рязанцы также выразили недовольство по поводу отсутствия регулярной уборки и недостаточного внимания к состоянию общего имущества.

Рязанцы пожаловались на состояние лавочки у дома и отсутствие ремонта. Об этом сообщили в соцсетях.

Как отмечают жители, на улице Бирюзовой, 1к2, зимой тракторист снес скамейку. Жильцы дома обратились в РСУ-2 с просьбой отремонтировать ее, однако в ответ им сказали, что установка новой скамьи не планируется.

Они подчеркнули, что, со слов сотрудницы, материал для ремонта был заказан, но сроки его поступления остаются неизвестными.

Жильцы дома обеспокоены тем, что местные пенсионеры, которые часто нуждаются в местах для отдыха, остаются без возможности присесть после прогулок или походов в магазин.

Рязанцы также выразили недовольство по поводу отсутствия регулярной уборки и недостаточного внимания к состоянию общего имущества.