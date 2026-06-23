Рязанцы объявили поиски очевидцев ДТП с участием «Тойоты»

Отмечается, что авария случилась примерно в 16.15 11 июня на улице Новоселковской. В посте указано, что столкнулись «Тойота» и «Форд». Рязанец ищет очевидцев ДТП и записи с видеорегистраторов. Написать автору поста можно в комментарии по ссылке.

Рязанцы объявили поиски очевидцев ДТП с участием «Тойоты». Пост об этом 23 июня опубликован в соцсетях.

Отмечается, что авария случилась примерно в 16.15 11 июня на улице Новоселковской. В посте указано, что столкнулись «Тойота» и «Форд».