Рязанцам напомнили о компенсации стоимости путевок в детские лагеря

Прием заявлений на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в оздоровительные лагеря Рязанской области открывается 1 июля. Право есть у тех, кто подал предварительное заявление в период с 12 января по 1 мая 2026 года. Прием документов на выплату компенсации пройдет до 15 ноября. Их принимают: в управлении образования согласно электронной записи; в МФЦ.

Рязанцам напомнили о компенсации стоимости путевок в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Прием заявлений на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в оздоровительные лагеря Рязанской области открывается 1 июля. Право есть у тех, кто подал предварительное заявление в период с 12 января по 1 мая 2026 года.

Прием документов на выплату компенсации пройдет до 15 ноября. Их принимают:

в управлении образования согласно электронной записи;

в МФЦ.

«В случае отсутствия предварительного заявления о предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенную путевку заявление с приложением подтверждающих документов на выплату компенсации рассматриваются специалистами управления образования после удовлетворения заявлений, поданных в период предварительной заявочной кампании, при наличии средств бюджета, в период с 1 октября до 15 ноября», — заключили в публикации.