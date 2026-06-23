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Россиянам за рубежом упростят доступ к «Госуслугам»
С 1 июля в России стартует эксперимент, который позволит гражданам пользоваться порталом «Госуслуги» за пределами страны. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает ТАСС. Пилотный проект пройдет на базе учреждений, подведомственных МИД России, а также представительств Россотрудничества в 12 странах. В их числе Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан.

С 1 июля в России стартует эксперимент, который позволит гражданам пользоваться порталом «Госуслуги» за пределами страны. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает ТАСС.

Пилотный проект пройдет на базе учреждений, подведомственных МИД России, а также представительств Россотрудничества в 12 странах. В их числе Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан.

Эксперимент продлится до конца 2027 года. Техническую обработку обращений будет выполнять уполномоченный многофункциональный центр в Нижегородской области, а координировать проект — Министерство иностранных дел России.