Россиянам рассказали, что курение вейпов повышает риск инфаркта

Врач Эльвира Хачирова предупредила, что курение вейпов повышает риск ишемической болезни сердца на 20-40%. Исследование с участием почти 450 тысяч человек показало, что у вейперов вероятность инфаркта может быть на 34% выше, чем у некурящих. При совмещении вейпинга с курением обычных сигарет риск возрастает в пять раз. Отмечается, что даже одна сессия парения вызывает изменения в организме, схожие с воздействием обычных сигарет: увеличивается частота сердечных сокращений и систолическое давление.

Россиянам рассказали, что курение вейпов повышает риск инфаркта. Об этом пишет «Газета. ру».

Врач Эльвира Хачирова предупредила, что курение вейпов повышает риск ишемической болезни сердца на 20-40%.

Исследование с участием почти 450 тысяч человек показало, что у вейперов вероятность инфаркта может быть на 34% выше, чем у некурящих. При совмещении вейпинга с курением обычных сигарет риск возрастает в пять раз.

Отмечается, что даже одна сессия парения вызывает изменения в организме, схожие с воздействием обычных сигарет: увеличивается частота сердечных сокращений и систолическое давление.