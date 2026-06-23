Россиянам напомнили о доплате за работу во время отпуска коллег

Сотрудники, которым поручают обязанности коллег, ушедших в отпуск, могут рассчитывать на дополнительную оплату. Об этом «Абзацу» рассказала HR-эксперт Оксана Волкина. По ее словам, если работник временно выполняет функции отсутствующего коллеги без освобождения от своих основных обязанностей, работодатель должен назначить ему доплату. Такое право предусмотрено статьей 151 Трудового кодекса РФ. Эксперт отметила, что на практике размер доплаты нередко составляет около 30% от оклада сотрудника, который находится в отпуске.

Сотрудники, которым поручают обязанности коллег, ушедших в отпуск, могут рассчитывать на дополнительную оплату. Об этом «Абзацу» рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.

По ее словам, если работник временно выполняет функции отсутствующего коллеги без освобождения от своих основных обязанностей, работодатель должен назначить ему доплату. Такое право предусмотрено статьей 151 Трудового кодекса РФ.

Эксперт отметила, что на практике размер доплаты нередко составляет около 30% от оклада сотрудника, который находится в отпуске. Однако конкретная сумма определяется по соглашению между работником и работодателем и закрепляется в локальных нормативных актах организации.

При этом Волкина уточнила, что такие гарантии распространяются только на сотрудников, работающих по трудовому договору. На гражданско-правовые договоры нормы трудового законодательства не распространяются.