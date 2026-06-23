Россиян предупредили о фейковых объявлениях об обработке участков от насекомых

По данным экспертов, в период с апреля по начало июня 2026 года количество таких мошеннических объявлений возросло по сравнению с аналогичным временем в 2025 году. Также увеличилось количество жалоб на предоплату за неоказанные услуги — с 54% до 68%. Мошенники часто используют названия районов и копируют прайс-листы реальных компаний, предлагая более выгодные условия. Клиентам сложно проверить качество услуг заранее, что делает эту сферу удобной для обмана. Злоумышленники могут приехать на участок, использовать дешевые растворы и требовать доплату за «сложный случай» или «повторную обработку». В некоторых случаях услуги не оказываются вовсе.

Число фейковых объявлений и сайтов, предлагающих услуги по обработке участков от насекомых, увеличилось на 42% за год. Об этом пишет «Лента. ру».

Как отмечается, это связано с ростом предложений по борьбе с клещами, комарами и другими паразитами. По данным экспертов, в период с апреля по начало июня 2026 года количество таких мошеннических объявлений возросло по сравнению с аналогичным временем в 2025 году.

Также увеличилось количество жалоб на предоплату за неоказанные услуги — с 54% до 68%. Мошенники часто используют названия районов и копируют прайс-листы реальных компаний, предлагая более выгодные условия. Клиентам сложно проверить качество услуг заранее, что делает эту сферу удобной для обмана.

Злоумышленники могут приехать на участок, использовать дешевые растворы и требовать доплату за «сложный случай» или «повторную обработку». В некоторых случаях услуги не оказываются вовсе. Дефицит добросовестных исполнителей в период высокого спроса также способствует росту мошенничества, так как реальные службы часто имеют загруженность на несколько дней вперед.