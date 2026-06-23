Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Помимо этого, российские войска в Константиновке освободили 128 зданий. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 295 военных за сутки. Средства ПВО сбили 13 авиационных бомб, 5 ракет Storm Shadow производства Великобритании и 462 БПЛА ВСУ.