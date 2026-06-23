Путин: Запад открыто заговорил о войне, но Россия готова дать отпор

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны увеличивают военные расходы, используя, по его мнению, необоснованные заявления о якобы существующей угрозе со стороны России. Об этом пишет РИА Новости. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — заявил президент на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. По словам главы государства, если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Украины, то теперь, как он утверждает, на Западе открыто говорят о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны увеличивают военные расходы, используя, по его мнению, необоснованные заявления о якобы существующей угрозе со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — заявил президент на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

По словам главы государства, если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Украины, то теперь, как он утверждает, на Западе открыто говорят о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией.

Путин также заявил, что действия западных государств вынуждают Россию принимать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности, после чего, по его словам, Москву обвиняют в эскалации.

Он отметил, что страна выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств и считает, что этого можно добиться через формирование многополярной системы международных отношений.