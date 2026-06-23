Павел Малков: проекты благоустройства должны быть реализованы в срок и с высоким качеством

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области подвел итоги голосования по объектам благоустройства в регионе, которое проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Губернатор отметил, что в этом году в голосовании участвовало почти 132 тыс. человек, что немного больше, чем в прошлом. Самыми активными стали Рязанский, Ермишинский и Сапожковский округа, которые превысили все ожидания по количеству проголосовавших. Павел Малков подчеркнул, что это показатель хорошей информационной работы с людьми и знак доверия от жителей. Всего для голосования было предложено 102 проекта. Победили 32, которые будут реализованы в следующем году. Пять из них — в областном центре: продолжатся работы в Лесопарке, будут обустроены зеленые зоны вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе, по улицам Новоселов и Сельских Строителей, а также благоустроен пляж у Лысой горы в Солотче.
Глава региона поручил главам муниципалитетов и министерству ТЭК и ЖКХ области держать реализацию проектов на контроле. «Все должно быть сделано в срок и с высоким качеством. Важно, чтобы объектам уделялось внимание на всех этапах процесса, а после завершения благоустройства они поддерживались в хорошем состоянии, — сказал Павел Малков. — Большая благодарность всем, кто голосовал. Видим, как постепенно преображаются наши населенные пункты, областной центр, муниципалитеты. Все это принимает комплексный характер. Работы продолжим и на следующий год».