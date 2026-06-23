Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
23°
Срд, 24
21°
Чтв, 25
19°
ЦБ USD 73.77 0.33 23/06
ЦБ EUR 84.59 0.42 23/06
Нал. USD 76.05 / 76.20 23/06 12:55
Нал. EUR 89.05 / 89.50 23/06 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
3 часа назад
164
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
Вчера 16:56
686
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 512
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 926
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков: проекты благоустройства должны быть реализованы в срок и с высоким качеством
Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области подвел итоги голосования по объектам благоустройства в регионе, которое проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области подвел итоги голосования по объектам благоустройства в регионе, которое проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор отметил, что в этом году в голосовании участвовало почти 132 тыс. человек, что немного больше, чем в прошлом. Самыми активными стали Рязанский, Ермишинский и Сапожковский округа, которые превысили все ожидания по количеству проголосовавших. Павел Малков подчеркнул, что это показатель хорошей информационной работы с людьми и знак доверия от жителей. Всего для голосования было предложено 102 проекта. Победили 32, которые будут реализованы в следующем году. Пять из них — в областном центре: продолжатся работы в Лесопарке, будут обустроены зеленые зоны вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе, по улицам Новоселов и Сельских Строителей, а также благоустроен пляж у Лысой горы в Солотче.

Глава региона поручил главам муниципалитетов и министерству ТЭК и ЖКХ области держать реализацию проектов на контроле. «Все должно быть сделано в срок и с высоким качеством. Важно, чтобы объектам уделялось внимание на всех этапах процесса, а после завершения благоустройства они поддерживались в хорошем состоянии, — сказал Павел Малков. — Большая благодарность всем, кто голосовал. Видим, как постепенно преображаются наши населенные пункты, областной центр, муниципалитеты. Все это принимает комплексный характер. Работы продолжим и на следующий год».