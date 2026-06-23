Павел Малков: проекты благоустройства должны быть реализованы в срок и с высоким качеством

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области подвел итоги голосования по объектам благоустройства в регионе, которое проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области подвел итоги голосования по объектам благоустройства в регионе, которое проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор отметил, что в этом году в голосовании участвовало почти 132 тыс. человек, что немного больше, чем в прошлом. Самыми активными стали Рязанский, Ермишинский и Сапожковский округа, которые превысили все ожидания по количеству проголосовавших. Павел Малков подчеркнул, что это показатель хорошей информационной работы с людьми и знак доверия от жителей. Всего для голосования было предложено 102 проекта. Победили 32, которые будут реализованы в следующем году. Пять из них — в областном центре: продолжатся работы в Лесопарке, будут обустроены зеленые зоны вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе, по улицам Новоселов и Сельских Строителей, а также благоустроен пляж у Лысой горы в Солотче.

Глава региона поручил главам муниципалитетов и министерству ТЭК и ЖКХ области держать реализацию проектов на контроле. «Все должно быть сделано в срок и с высоким качеством. Важно, чтобы объектам уделялось внимание на всех этапах процесса, а после завершения благоустройства они поддерживались в хорошем состоянии, — сказал Павел Малков. — Большая благодарность всем, кто голосовал. Видим, как постепенно преображаются наши населенные пункты, областной центр, муниципалитеты. Все это принимает комплексный характер. Работы продолжим и на следующий год».