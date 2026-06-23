Назван средний размер пенсии работающих россиян

В мае 2026 года он составил 23 721 рубль, следует из данных Социального фонда России. В этот же период прошлого года работающие пенсионеры получали около 21 106 рублей. Отмечается, что самая высокая пенсия у работающих жителей Чукотки — 39 383 рубля.