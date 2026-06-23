Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет

Михаил Иванович ушел из жизни 22 июня 2026 года. Он был известным драматургом, поэтом и писателем, а также лауреатом Государственной премии РСФСР. Ножкин сыграл множество запоминающихся ролей в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента» и «Освобождение». Отмечается, что его творчество воспитывало любовь к Родине и человечность. Михаил Ножкин также написал Гимн «Бессмертного полка», а его песни, такие как «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия», стали популярными и любимыми народом. Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве и начал свою карьеру в кино в 1968 году. В сообщении подчеркивается, что его песни и роли оставили глубокий след в сердцах людей.

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Михаил Иванович ушел из жизни 22 июня 2026 года. Он был известным драматургом, поэтом и писателем, а также лауреатом Государственной премии РСФСР.

Ножкин сыграл множество запоминающихся ролей в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента» и «Освобождение». Отмечается, что его творчество воспитывало любовь к Родине и человечность. Михаил Ножкин также написал Гимн «Бессмертного полка», а его песни, такие как «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия», стали популярными и любимыми народом.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве и начал свою карьеру в кино в 1968 году. В сообщении подчеркивается, что его песни и роли оставили глубокий след в сердцах людей.