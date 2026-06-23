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На директора рязанского учреждения завели дело за долг по зарплатам выше 700 тыс
В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения, предоставляющего юридические услуги, за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону. Железнодорожным следственным отделом СК установлено, что директор, имея задолженность по выплатам и располагая финансовыми ресурсами, не выплачивал зарплату своим сотрудникам с июля 2023 года по июнь 2026 года. Общая сумма долга превысила 700 тысяч рублей. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность учреждения и принимают меры для погашения задолженности по заработной плате.

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения, предоставляющего юридические услуги, за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону.

Железнодорожным следственным отделом СК установлено, что директор, имея задолженность по выплатам и располагая финансовыми ресурсами, не выплачивал зарплату своим сотрудникам с июля 2023 года по июнь 2026 года. Общая сумма долга превысила 700 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дела. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность учреждения и принимают меры для погашения задолженности по заработной плате.