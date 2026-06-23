МВД предупредило россиян о фейковых судебных повестках

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные судебные повестки от имени подразделений УБК МВД России. По данным правоохранителей, злоумышленники используют схему с так называемым «обратным звонком». В сообщениях они представляются сотрудниками полиции и требуют связаться с ними, утверждая, что получателю направили судебную повестку. Мошенники также запугивают граждан, заявляя, что если не ответить на «повестку» в течение 24 часов, в отношении человека якобы примут «серьезные юридические меры».

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные судебные повестки от имени подразделений УБК МВД России. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, злоумышленники используют схему с так называемым «обратным звонком». В сообщениях они представляются сотрудниками полиции и требуют связаться с ними, утверждая, что получателю направили судебную повестку.

Мошенники также запугивают граждан, заявляя, что если не ответить на «повестку» в течение 24 часов, в отношении человека якобы примут «серьезные юридические меры».

В МВД призвали россиян не доверять подобным сообщениям и проверять информацию только через официальные источники.